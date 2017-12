NOËL GARDIAN AU MUSÉE DE LA CAMARGUE LES 16 ET 17 DÉCEMBRE 2017

Pour sa seconde édition, le Noël gardian au musée réunit pour un week-end festif une quinzaine d’artisans, créateurs et producteurs locaux. Transformés pour l’occasion en hall d’exposition, la grande bergerie et les abords du musée prennent un air de fête. Animations pour petits et grands, balades à cheval et Food truck invitent à faire les courses de Noël aux champs !

La boutique du musée vous invite également à découvrir sa librairie 100 % Camargue.

L’interview de Christelle BRÉMOND du musée de la Camargue :

♦ Animations sur le site

> Démonstrations de savoir-faire artisanaux (modelage, confection de bijoux…) et dégustations

> Ateliers artistiques jeune public : peinture sur verre, confection de lampions de table sur papier de riz, imitation d’oiseaux avec un appeau (4/5€)

> Contes pour jeune public (horaires à venir)

> Découverte du cheval pour petits et grands (soins et promenade), dimanche de 13h30 à 16h30 (5€)

♦ Bon à savoir

> Gratuit

> Le Food truck Bcook propose boissons et plats chauds de 11h à 16h

> Sentier pédestre et aire de pique-nique accessibles tout la journée

> Parking gratuit

> Nos amis les animaux ne sont pas admis dans le musée

♦ Informations pratiques

Musée de la Camargue

Parc naturel régional de Camargue

Mas du Pont de Rousty

13200 ARLES

04 90 97 10 82

musee@parc-camargue.fr

Site : http://www.museedelacamargue.com/

https://www.facebook.com/musee.programmation/