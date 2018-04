La bande de Kemar, le chanteur/leader de NO ONE IS INNOCENT, qui a assis sa notoriété sur scène depuis 25 ans, est en tournée et en concert le vendredi 13 avril à la salle Guy Obino à Vitrolles. L’occasion de présenter leurs dernier album ” FRANKENSTEIN ” sorti le 30 mars dernier.

L’interview de KEMAR :

FRANKENSTEIN TOUR : Salle Guy Obino à Vitrolles Vendredi 13 avril à 20h.

Site : http://www.nooneisinnocent.net/

https://www.facebook.com/nooneisinnocentofficiel/