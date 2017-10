NATTY CREW EN CONCERT AVEC SON NOUVEL ALBUM À VITROLLES LE 11 NOVEMBRE 2017

Natty Crew est un groupe originaire de Martigues, Il emprunte au Reggae tous ses codes et n’hésite pas à y intégrer les nombreuses influences de la nouvelle génération pour en faire une musique singulière. Le groupe vient d’enregistrer son 1er album “WORD IS A WEAPON” au Studio K de Port de Bouc animé par Denis Thery plus connu sous le nom de Rastyron, album qui sera présenté lors d’un concert en première partie de l’ONB le 11 novembre salle Guy Obino à Vitrolles à 20h30.



Interview de :

Site : http://nattycrew.wixsite.com/

https://www.facebook.com/NattyCrewOfficiel/