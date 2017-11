MOIS SANS TABAC : MÉTHODES NATURELLES POUR ARRÊTER DE FUMER

Le Moi(s) sans Tabac revient en novembre 2017, un défi collectif sur la France entière pour aider les fumeurs qui le souhaitent à arrêter la cigarette pendant 30 jours consécutifs.

Les meilleures méthodes naturelles pour arrêter de fumer, le nouvel ouvrage de Claudine Luu (installée à Candillargues, 34, sommité dans le monde des médecines naturelles et de la phytothérapie) et Annie Fournier, est disponible dès aujourd’hui en librairie, VPC, magasin bio, surface spécialisée… C’est pour les aider avec des moyens réellement adaptés que les deux auteures ont écrit le livre “Les meilleures méthodes naturelles pour arrêter de fumer : Phytothérapie, aromathérapie, homéopathie et autres thérapies d’accompagnement” (aux éditions Terre vivante).

Interview de Claudine Luu et Annie Fournier :

À noter les auteurs seront en dédicace le mercredi 15 novembre de 9h à 12h et de 13h à 17h à la boutique Euro Santé Diffusion – Complexe La Gastade – 34131 CANDILLARGUES

Site : http://boutique.terrevivante.org/librairie/livres/336/bien-etre/conseils-d-expert/458-les-meilleures-methodes-naturelles-pour-arreter-de-fumer.htm

