MARDJANE CHEMIRANI CHANTE BRASSENS AU FESTIVAL D’AVIGNON JUSQU’AU 30 JUILLET 2017

Entre humour, poésie et sensualité, Mardjane Cheminari et René Brion reprennent avec beaucoup de talent le répertoire de Brassens. Des reprises du chanteur à la moustache pourrait sembler quelque peu éculées tant le répertoire de tonton Georges, devenu classique aujourd’hui, a été revisité plus que de raison. Pourtant le duo sympathique parvient à nous faire redécouvrir la poésie de ce monstre de la chanson française.

Dans le cadre intimiste et bucolique du théâtre en plein air Al Andalus, on vous promet une ambiance festive et décontractée, des rires et de l’émotion.

Venez nombreux, Vous reprendrez bien un peu de Brassens vaut le détour.

Tarif : Abonné:10€. Plein tarif : 15€. Moins de 12 ans : 7€

Du 6 au 30 juillet à 18h30 au théâtre Al Andalous 25 rue d’Amphoux (relâches 13,17,24 juillet)

L’interview de Mardjane CHEMIRANI :

