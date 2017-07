MARCHÉ NOCTURNE DE SAINT MARTIN DE CRAU SAMEDI 8 JUILLET 2017

Cette année, le marché nocturne évolue et se spécialise. Programmé le samedi 8 juillet à partir de 19h et jusqu’à minuit, il aura lieu sous la Grande Halle et sera dédié principalement aux créateurs, artisans et producteurs.

Tous les exposants présents témoigneront donc du savoir-faire local avec des produits uniques en leur genre, où la contribution manuelle reste la composante principale de leur procédé de fabrication. La soirée sera animée par Soleil FM et un espace gratuit de jeux XXL sera installé à proximité de la Grande Halle, place du Général de Gaulle. Notez-le : la Maison du Tourisme sera ouverte ce jour-là de 9h à 12h mais aussi, exceptionnellement, de 15h30 à 22h.



L’interview de Corinne BOUYA adjointe aux festivités et traditions de la commune de St Martin de Crau :

