MARCHÉ DE NOËL DU KIWANIS ARLES ET MOURIES VALLÉE DES BAUX À FONTVIELLE LES 2 ET 3 DÉCEMBRE 2017

Le Kiwanis Arles Camargue Alpilles et Mouriès Vallée des Baux organise le marché de Noël Gourmand et Artisanal à ne pas manquer !!!

Rendez-vous gourmand et artisanal les 2 et 3 décembre 2017, marché qui rassemble une trentaine de stands. De nombreuses animations pour les enfants et la tombola pour les parents. La devise du Kiwanis « servir les enfants du monde » et tous les bénéfices de ce marché iront aux enfants.