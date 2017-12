MARCHÉ DE NOËL DE L’ESPACE COSMOS À ST MARTIN DE CRAU LE 16 DÉCEMBRE 2017

L’Espace Cosmos propose une journée féerique pour s’immerger dans la magie de Noël avec des contes, des jeux dansés, des ateliers créatifs des lutins un marché de noël des artisans et producteurs, des spectacles équestres et de feu, il paraît même que le père Noël viendra nous rendre visite en calèche !

L’interview de Émilie Delerue (Paysagiste DPLG, présidente de l’association « Espace Cosmos ») :

Programme Marché de NOEL et Fête du Solstice d’Hiver :

16 DÉCEMBRE de 14h à 20h.

Marché de créateurs et artisans

Marché des producteurs (alimentaire et ménager)

Spectacle de Feu en musique !

Vin chaud et Crêpes

