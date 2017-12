MA PETITE ENTREPRISE : LA LUDOTHÈQUE LA CRAU DU JEU À ST MARTIN DE CRAU

Ludothèque La Crau du Jeu concept de Ludothèque novateur sur la commune de Saint Martin de Crau, le but créer un espace de convivialité et culturel afin que les petits comme les grands puissent se retrouver, partager, échanger mais surtout JOUER et s’amuser…

Interview de Alexandra HOFFER :

CONTACTS

Adresse : rue du Prélude – 13310 – St Martin de Crau

Téléphone : 09 53 21 84 47

Courriel : lacraudujeu@gmail.com

TARIFS

Entrée enfant : 2 € (les enfants de moins de 7 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’au moins un adulte)

Gratuit pour les accompagnateurs (maximum 2 par enfant)

Adhésion annuelle

Famille : 25 €

Assistant(e)s maternel(le)s : 20 €

HORAIRES D’OUVERTURE

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h30 à 12h

Mercredi : 9h30 à 12h et 14h à 17h

Site : http://www.lacraudujeu.com/

https://www.facebook.com/La-Crau-du-jeu-617049291746774/

