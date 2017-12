MA PETITE ENTREPRISE : INSTALLATION D’UNE STATION SERVICE GAZ NATUREL À ST MARTIN DE CRAU

Sous la marque VGAS, Proviridis met en oeuvre son projet d’accompagnement des transporteurs, collectivités et usagers vers l’éco-transport par la création de stations «vertes» en France et dans les pays limitrophes. Dans un contexte éco-politique favorable, Proviridis se positionne comme un des premiers entrants sur le marché du GNV en France, encore peu développé aujourd’hui. Une équipe pluridisciplinaire et engagée, ce sont des acteurs de l’industrie passionnés qui veulent faire de la transition énergétique un atout économique pour le transport français. La station de Saint Martin de Crau sera implantée zone Écopole et devrait être opérationnel aux poids lourds de mai 2018, accessible aux poids lourd mais également aux véhicules de particuliers.

interview de Joseph Rode directeur du développement :

Site : https://v-gas.fr/

