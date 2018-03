MA PETITE ENTREPRISE : 1er AFTER WORK DU CARRÉ DES ENTREPRENEURS À TARASCON LE MARDI 27 MARS 2018

Vous êtes chef d’entreprise et vous souhaitez développer votre réseaux, partager vos expériences. Alors pourquoi ne pas participer au Grand After Work du Carré des Entrepreneurs.

Les maîtres mots : business, convivialité et réseaux professionnels avec la présence de plus de 100 chefs d’entreprises et acteurs économiques du Pays d’Arles.

Écouter l’interview de Valentin LORIAUX (à droite) président du Carré des Entrepreneurs :

Mardi 27 Mars à 19h

Chez PAPILLE DU SUD

22 rue des charpentiers

Parc du Roubian

à Tarascon.

Soyez au rendez-vous !

Inscription sur la page Facebook du Carré des entrepreneurs Un événement à vivre en direct sur Soleil FM

Site : http://lecarredesentrepreneurs.com/

https://fr-fr.facebook.com/CarredesEntrepreneurs/

