LIANE FOLY EN CONCERT À ST MARTIN DE CRAU POUR LE FESTIVAL VOIX DE FEMMES SAMEDI 17 MARS 2018

C’est la chanteuse Liane Foly qui fera l’ouverture du 16ème festival Voix de Femmes. Liane Foly revient avec la fougue des premiers jours… Une voix de crooneuse pour un moment en acoustique. C’est en piano/voix que Liane Foly vous livre sur scène ses plus grands succès et standards de jazz en hommage à Edith Piaf, Claude Nougaro et Michel Legrand…



L’interview de Liane FOLY :

Samedi 17 mars 21h, salle du Galet à Saint Martin de Crau.

Renseignements : 04 90 47 06 80

Site : https://www.facebook.com/centreculturel.saintmartindecrau/

https://www.facebook.com/pageofficiellelianefoly/