LES SUDS À MAS THIBERT SAMEDI 28 AVRIL 2018

Dans la continuité des actions culturelles menées depuis de nombreuses années auprès des habitants du village, Suds s’installe à Mas-Thibert le temps d’une journée festive sur le Delta du Danube et des Balkans, à l’occasion de l’avant-première du Festival de la Camargue. En amont et en lien avec cette thématique, Suds propose également, à Mas-Thibert et à Arles, deux stages de danses tsiganes des Balkans (gratuits) avec Nuria Rovira Salat !

L’interview de Jean Louis BACELS resp centre socio culturel Les Tuiles Bleu à Mas Thibert et Rémy GONTHIER resp. de l’action culturel des Suds :

Le programme :

– 11h00 – 12h30 : Ateliers et animations autour de la nature et de l’environnement avec les Marais du Vigueirat et Deducima.

Centre socioculturel les Tuiles Bleues.

À partir de 6 ans.

– 12h30 : Repas complet* et stands de produits frais.

Centre socioculturel Les Tuiles Bleues.

*Sur réservation au 04 90 98 73 32

– 14h30 – 16h00 : Ateliers autour de la nature et de l’environnement et animations sportives.

Centre socioculturel Les Tuiles Bleues.

– 16h00 : Déambulation en musique et percussions.

Centre socioculturel Les Tuiles Bleues et stade.

– 17h00 – 18h00 : Restitutions des ateliers danses des Balkans avec Nuria Rovira Salat et Hip-hop avec Miguel Nosibor.

Mairie Annexe.

– 18h00 – 19h30 : Projection du film “La Poétique de l’étang”, en présence du réalisateur Jeremy Durand et de Manadiers

Mairie annexe.

– 19h00 : L’Apéro des Partenaires

Mairie annexe.

– 20h00 : Concert des Balkans avec la Compagnie Mohein suivi d’un pique-nique tiré du sac

Salle des Fêtes de la Mairie annexe.

Site : http://www.suds-arles.com/fr/2018/actus/les-suds-mas-thibert-edition-2018-20316