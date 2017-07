LES SOIRÉES DU GOÛT ET DE L’ARTISANAT À SALIN DE GIRAUD DU 7 AU 9 JUILLET 2017

Cette manifestation qui regroupera une trentaine d’exposants pour représenter les talents de notre territoire, dans les secteurs de la gastronomie, l’artisanat, la décoration, la mode et le bien-être.

Objets en bois flotté, brasserie artisanale, poterie, produits fermiers, vêtements, bijoux, peinture sur verre, spécialités à base de taureau, des exposants qui, tous, représenteront la qualité et les talents de notre beau territoire. La soirée du vendredi 7 juillet sera animé et en direct sur les ondes de Soleil FM.



L’interview de Bernadette BRES-REBOUL conseillère déléguée au commerce de proximité :

À noter la CCI du Pays d’Arles organise un concours de selfie sur facebook avec plus de 3 500 € de chèques cadeaux à gagner.

Comment participer

Invité votre commerçants à poser pour un selfie, vous pouvez aussi encourager vos contacts à participer. Dans tous les cas contribuez au buzz, « likez » et partagez, les selfies «I love mon Pays d’Arles ». Rendez vous sur la page Facebook

Le programme des soirées du goût.

Site : http://www.arles.cci.fr/actualites/soirees-gout-de-lartisanat-a-salin-de-giraud/

https://www.facebook.com/CCIPAYSARLES/