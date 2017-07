LES RDV DU MARDI À SALIN DE GIRAUD POUR DÉCOUVRIR L’OFFRE TOURISTIQUE DE LA CAMARGUE ARLÉSIENNE

Depuis le 20 juin l’office de tourisme d’Arles organise les « Rendez-vous du mardi » au bureau de tourisme de Salin de 10H30 à 12H30. Il s’agit de présenter l’offre du territoire

(informations et activités touristiques et billetterie) aux touristes en vacances à Salin de Giraud et de donner la parole aux acteurs du tourisme du village ou du territoire

de la Camargue arlésienne.Chacun peut ainsi parler de son activité et échanger avec les vacanciers autour d’une dégustation de produits du terroir, tous issus de l’agriculture

ou des commerces du village.

“rendez-vous du mardi” à l’office de tourisme de Salin de Giraud, situé rue Pierre Tournaire, le mardi 4 juillet à 10h30. Ces rendez-vous ont lieu jusqu’au 22 août.

Interview de Christian MOURISARD adjoint au tourisme pour la ville d’Arles et président de l’office du tourisme, Régis VIANET directeur du Parc Naturel Régional de Camargue et Nicolas JUAN adjoint spécial de Salin de Giraud :

Bureau Accueil de Salin de Giraud

Du 01/04 au 29/09/2017 :

09h00/13h00 – 15h00/17h45 – Tous les jours

Tél. 04.90.18.41.21

Site : http://www.arlestourisme.com/

