LES PRÉMICES DU RIZ A ARLES DU 15 AU 17 SEPTEMBRE 2017

La nouvelle ambassadrice, Amélie Emanuel, lancera les festivités de la 35e édition des Prémices du Riz le vendredi 15 septembre à 18h30, en arrivant par le Rhône sur le quai de Trinquetaille à bord d’une barque à voile latine.

Fille de riziculteur, Amélie, 21 ans, est la 19e représentante de la Culture du Riz en Camargue. Elle se rendra à cheval à l’église Saint-Pierre afin de faire bénir la gerbe de riz nouveau.

Les fêtes se poursuivront les 16 et 17 septembre avec le Corso des Prémices du Riz, sur un parcours qui va de Trinquetaille au boulevard des Lices puis au boulevard Victor-Hugo.

Deux défilés sont au programme : le samedi à 21h et le dimanche à 10h.

11 associations des quartiers et villages arlésiens ont préparé pour l’occasion un char s’inspirant des traditions et de la vie locale. Le prix du plus beau char est attribué le dimanche à la fin du Corso sur le boulevard des Lices.



Interview de la nouvelle ambassadrice Amélie Emanuel et Monique HASCOET présidente de l’asso. les prémices du riz :