LES JOURNÉES DE L’ÉLOQUENCE À AIX EN PROVENCE DU 26 MAI AU 02 JUIN 2018

Du 26 mai au 02 juin 2018, les Journées de l’éloquence reviennent avec un thème passionnant : les mystères de la science. Après trois éditions à succès, le festival souhaite fédérer son public autour d’un thème aussi énigmatique que captivant.

Le programme :

Le samedi 26 mai lance le coup d’envoi des Journées de l’Eloquence. A 11h, le festival se déplacera sur le territoire pour présenter trois représentations théâtrales. A partir de

14h, des tables tournantes de la science seront organisées aux Allées Provençales.

L’occasion de rencontrer des scientifiques qui présenteront leurs recherches de façon interactive et ludique. A 20h30, le Cours Mirabeau accueillera la soirée d’ouverture du

festival. Sur la scène se jouera WOW ! Conférence-spectacle sur nos possibilités de vivre ailleurs avec Frédéric Ferrer. (Accès libre)

Tous les matins, du 28 mai au 1er juin à 10h30 à la Cité du livre, se tiendront des conférences abordant les mystères de la science sous ses différents aspects, de la physique quantique aux limites de l’univers. (Accès libre)

La Cour du collège Saint-Catherine-de-Sienne s’animera autour des scènes de rue du 28 mai au 1er juin à 17h45. La Vie de Galilée, Les Physiciens, En cause : J.Robert Oppenheimer, Ma douce Mé : Marie Curie et sa fille Irène et R.U.R. : Rossum’s Universal Robots prendront vie pour quelques extraits. (Accès libre)

Deux soirées lecture sont prévues le mardi 29 et mercredi 30 mai à 20h30 à l’Hôtel de Caumont lors desquelles Denis Lavant prêtera sa voix au Monologue de l’instant zéro de Victor Sabot. (Tarif plein : 15€ / réduit : 10 €)

Le Concours National d’éloquence clôturera la semaine du festival samedi 2 juin à 20h30 dans les jardins du Pavillon Vendôme. Présidé par Bertrand Périer, ce jury sera composé de Alex Lutz, Caroline Roux, Thomas VDB et Antoine Vey. (Tarif plein : 15€ /

réduit : 10 €)

Site : http://www.journees-aix.fr/

https://www.facebook.com/journeeseloquenceaix/