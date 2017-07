LES JEUDIS ETOILES D’ISTRES TOUS LES JEUDIS SOIR JUSQU’AU 24 AOÛT

Grandes soirées festives et familiales dans la douceur des nuits d’été en Provence, les Jeudis Etoilés d’Istres ont accueillis plus de 70 000 visiteurs l’été dernier.

Entre esprit guinguette & ambiance poétique d’une soirée d’été, l’événement reprend ses quartiers d’été dès le 20 juillet sur les rives de l’étang de l’Olivier à Istres.

Du 20 juillet au 24 août, tous les jeudis, rendez-vous pour 6 soirées exceptionnelles sous le signe du cinéma. Au programme : scénographie originale signée par le collectif TILT , marché de créateurs, ateliers pour enfants, ambiance musicale, cuisines méditerranéennes et du monde, et clou de la soirée, spectacle pyrotechnique qui illuminera les rives de l’étang pour un final grandiose.

Un rendez-vous en accès libre et gratuit. Istréens, provençaux et touristes partageront une soirée sous le ciel étoilé, pour rythmer l’été et passer de doux moments en famille.

Point d’orgue de la soirée, les spectacles pyrotechniques mettent à l’honneur, cette année, chaque jeudi soir à 22h30, les grands réalisateurs internationaux;

Tous les jeudis soirs, du 20 juillet au 24 août 2017 à partir de 19h

27 juillet : Sergio Leone / 3 août : Martin Scorsese / 10 août : Steven Spielberg / 17 août : Patrice Leconte /24 août : Tim Burton

L’interview de Rémy VIDAILHET responsable accueil à l’office de tourisme d’Istres :

Télécharger le programme

OT Istres : 04 42 81 76 00