LES GÉANTS DU JURASSIQUE INVESTISSENT LA COLLINE DU CASTELLAN À ISTRES

Disparus depuis 65 millions d’années, les géants du Jurassique s’installent sur la Colline du Castellan au cœur de la ville d’Istres (13), au bord de l’étang de l’Olivier, non loin de l’étang de Berre où de nombreuses traces de leur existence ont été retrouvées. 25 dinosaures dont un T-Rex, une famille de triceratops et un diplodocus de 16 mètres de long …

Avec une vingtaine d’espèces représentées “à grandeur réelle” (le diplodocus mesure 16 mètres …) le long d’un parcours suivant leur apparition chronologique sur terre, accompagné de panneaux explicatifs sur chaque espèce et sur des thèmes généraux qui ont tous été rédigés sous le contrôle de Stéphane JOUVE, Docteur en paléontologie, responsable des collections Sciences de la Terre de l’Université Pierre et Marie Curie à Paris, Dinosaur’Istres propose à la fois une promenade ludique et instructive pour petits et grands.

L’interview de RÉMY VIDAILHET de l’office du tourisme d’ISTRES :

Accès libre et gratuit.

Ouvert tous les jours de l’année (Attention visite déconseillée en cas de vent et d’intempéries).

Longueur du parcours: 2,8 km (sentier escarpé par endroits).

Baskets ou chaussures de marche recommandées.

Accès par les rives de l’étang de l’Olivier, côté hôtel de ville uniquement à pied (il n’est pas possible de suivre le parcours avec une poussette).

