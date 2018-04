LES FOUTEURS DE JOIE SUR LA SCÈNE DU THÉÂTRE DE FOS SAMEDI 7 AVRIL 2018

Les fouteurs de joie avec le spectacle “Des étoiles et des idiots” le samedi 7 avril sur la scène du théâtre de Fos sur mer. Les Fouteurs de joie enflamment les scènes avec leur bonne humeur, leur énergie et leur drôlerie. Virtuoses d’une poésie tendre et d’une écriture un peu loufoque, porteurs d’une belle humanité pour changer le monde, ils insufflent aux spectateurs un vent de fraîcheur… Forts de quinze années d’amitié et de connivence, les cinq artistes multi- instrumentistes voyagent avec bonheur dans des mélodies avec cuivres et cordes, de l’ukulélé à la contrebasse en passant par la guitare et le banjo, le tuba et la clarinette, plus le souffle de l’accordéon et les percussions, grosse caisse et cymbales.

Interview de Laurent Madiot membre de la troupe :

LE THÉÂTRE DE FOS

07 AVRIL À 20:30

Site : http://www.scenesetcines.fr/index.php?id=34