L’ENTRE DEUX BIENNALES DU CIRQUE DU 14 FÉVRIER AU 17 MARS 2018

L’Entre-Deux Biennales 2018 ouvrira « MP2018 Quel Amour ! » le 14 février en invitant les enfants et les parents à venir danser en famille sur les rythmes endiablés de la Compagnie Terya Circus (acrobates et musiciens guinéens). Pour cette édition, un coup de projecteur est également donné sur la 20ème saison du Festival Les Elancées. Compagnons des trajectoires circassiennes, Les Elancées nous proposent de nombreux rendez-vous pour nous surprendre et nous émerveiller.

L’Entre-Deux Biennales, une programmation riche et accessible à tous, organisée par Archaos en partenariat avec Les Elancées à Istres Ouest Provence ; Le Théâtre du Merlan, La Gare Franche, Le Théâtre du Centaure et Le Théâtre de la Criée à Marseille ; l’Espace Nova.

L’interview de Raquel Rache De Andrade :

