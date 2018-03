LE PRINTEMPS DES POÈTES AVEC L’ASSOCIATION ENTRE CES MOTS DU 10 AU 17 MARS 2018

La XVIIe édition du Printemps des Poètes organisée par Entre Ces Mots Poésie aura lieu du 10 au 17 mars à la Chapelle d’Entressen. Les artistes de le “Cap” ont imaginé spécialement pour l’occasion une exposition artistique colorée et poétique. Le vernissage a lieu le samedi 10 mars à 18h.



Interview de Muriel PIOGGINI :

Le programme :

Les artistes de Le CAP ont imaginé pour nous une exposition collective colorée et poétique dont le vernissage aura lieu le samedi 10 mars à 18h et qui sera visible lors de chacune des propositions de la semaine.

André Barbieri proposera ensuite, à 20h30, ses Musipoèmes pour 45 mn de connexion poétique et musicale. Entrée Libre et rafraîchissements offerts.

Grande nouveauté ! Une scène ouverte sera proposée aux artistes amateurs ( qui se seront inscrits avant le 3 mars au 06 15 55 12 60 ( Muriel) ou 06 76 12 61 02 (Danièle))

Rendez-vous le mardi 13 mars à 19h30. Participation aux frais : 2€ gratuit pour les moins de 12 ans ( et les artistes !). Rafraîchissements offerts.

Le mercredi 14 mars à 15h30 : les enfants seront à l’honneur pour une séance de contes animaliers signés en LSF. à partir de 3 ans. Entrée Libre et goûter offert.

Le jeudi 15 mars de 18h à 20h : atelier d’écriture à partir de 13 ans. Entrée Libre et rafraîchissements offerts.

Exceptionnel ! le vendredi 16 mars à 20h30 : Souad Deschamps interprétera en LSF les plus belles chansons de BARBARA.

Participation aux frais : 3€ gratuit pour les moins de 12 ans. Rafraîchissements offerts.

Le samedi 17 mars à 20h30 ( sur réservation au 06 15 55 12 60 avant le 15 mars),

Marc Trigeau nous emportera dans son univers musical et poétique. La soirée se terminera par un buffet partagé. Entrée : 6 € gratuit pour les moins de 12 ans.

Lieu : Chapelle d’Entressen

Site : https://www.facebook.com/entrecesmots.poesie