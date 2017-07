LE LASER GAME EVOLUTION DE NIMES

Créé à Grenoble en 1996, Laser Game Evolution est un jeu de tir laser où les participants s’affrontent pour marquer un maximum de points dans des labyrinthes obscurs sur plusieurs étages. La technologie Laser Game exclusive 100% laser vous permet des tirs extrêmement précis, de courir dans les zones de jeu et de jouer comme vous voulez (à une ou deux mains)

Jamais un loisir n’a permis autant d’interactivité, tout le monde joue en même temps dans un unique but : faire gagner son équipe !

Entre amis ou collègues à l’occasion d’une sortie entreprise, d’un anniversaire ou pour une partie délirante lors d’un enterrement de vie de célibataire mesurez-vous les uns aux autres lors de nos formules spéciales ou soirées Happy Game No-Limit en partie classique ou en mode de jeu spécifique.

Venez découvrir un espace de 1000 m² de jeu et 2 labyrinthes sur plus de 700m² (Possibilité de jouer sur les 2 labyrinthes sur demande et à partir de 30 personnes).

Laissez-vous surprendre par les labyrinthes à la fois obscurs et déroutants, constitués de zones réfléchissantes et de miroirs en tout genres surplombés par des mezzanines.

Votre but sera d’éteindre simplement vos adversaires, en évitant d’être désactivé par les autres joueurs.

En individuel, à deux ou trois équipes avec de nombreux scénarios proposés votre rapidité et votre précision seront mis à l’épreuve.

Deux salles privatives sont à votre disposition pour organiser des événements entreprise, conférences, séminaires ainsi que des enterrements de vie de célibataire et des anniversaires.

Des tarifs préférentiels sont proposés pour les groupes spécifiques (C.E., Centre-aéré, Colonie de vacances, gendarmerie etc… sur présentation d’une attestation).

Sensations, détente et convivialité sont garanties. Que ce soit au coeur des labyrinthes, en salle de briefing ou à l’accueil, vous oublierez le stress du quotidien.

Espace totalement non fumeur.

L’interview de Julien responsable du centre Laser Game Evolution de Nîmes :

Site : http://www.lasergame-evolution.com/fr/56/Nimes/

314, Av. Pierre Mendes France – 30000 Nîmes

Téléphone : 04.66.67.64.89