LE FESTIVAL LES TERRASSES MUSIC’ART DEVIENT L’ABBAYE MUSIC’ART À LA ROQUE D’ANTHERON LES 7 ET 8 JUILLET 2017

Le FESTIVAL se renouvelle et devient L’Abbaye Music’Art.

Il se déroulera du vendredi 7 au samedi 8 juillet 2017 de 19h à 2h

Un événement unique où les Dj’s mêleront leurs musiques à ce magnifique décor, musique actuelle mixée par des artistes internationaux ainsi que des artistes locaux.

L’idée est de trouver le mélange parfait pour concocter un événement de qualité… soirées musicales et exposition photos avec des oeuvres d’artistes réalisées en collaboration avec JR Artist.

Le Festival L’Abbaye Music’Art a pour objet de reprendre la culture urbaine dans les campagnes à travers une sélection de concerts de musiques actuelles, d’une exposition toujours en collaboration avec l’artiste de renom JR et d’activités sportives avec la présence d’une rampe de skateboard portative pour les amateurs de sport de glisse.

On y retrouvera aussi des activités pour les enfants.

L’Abbaye Music’Art sera empreinte de convivialité, découvertes culturelles, musique actuelle, activités .



Interview de Benjamin GUILLOME fondateur du festival :

La programmation :

VENDREDI 7 JUILLET 2017

19H – 20H00: Jean Baton (PLAN A3)

20H00 – 21H00: Axel k (Get funcky Music)

21H00 – 22H30: Tom Selekt & Lo-Karma (Colabeau)

22H30 – 00H00: Greg Turner & Paez (1RDT)

00H00 – 2H: Kosme (Cosmic AD)

SAMEDI 8 JUILLET 2017

19H – 20H : Suave Amor B2B Joz

20H00 – 21H45 : Niloc (CDM – Extend & Play) B2B Alex Puig (Modern Jam – OneAgainClub)

21H45 – 23H30: Mimid.B (CDM – WeWill Rec.) B2B Suave (D-Mood records)

23H30 – 01H00 : BRAQUE (D.KO records)

01H – 02H: joz (CDM- OneAgainClub)

EXPOSITION GÉANTE INSIDE OUT

Cette exposition sera visible sur l’ancienne place de la Mairie de La Roque d’Anthéron et dans les jardins de l’abbaye de Silvacane

Pendant le mois de Mai nos photographes seront dans le village pour vous photographier.

Plus de 300 portraits de 1,30 m x 91 cm seront exposés pour votre plus grand plaisir,

Le Festival est ouvert à tous.

Billetterie : https://www.lepotcommun.fr/billet/xys9q6wt

Site : https://www.facebook.com/abbayemusicart/