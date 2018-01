L’ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS POMPIERS DE SAINT MARTIN DE CRAU ORGANISE UN LOTO LE 4 FÉVRIER 2018

Participez aux activités des sections de Jeunes Sapeurs-Pompiers (J.S.P.) en rejoignant un groupe animé et encadré par des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires pour une formation aux techniques secourisme et à la lutte contre l’incendie, la participation à des manœuvres, à des rassemblements de J.S.P., une sensibilisation au respect des valeurs, à la discipline et à la vie en collectivité, ainsi que le suivi d’une activité sportive, en vue de former les sapeurs pompiers de demain.

La formation dure 4 années de J.S.P. 1 au J.S.P. 4, l’obtention des modules J.S.P. 3 et J.S.P. 4, procure l’équivalence à la formation initiale d’un Sapeur-Pompier Volontaire. La moitié de l’emploi du temps des J.S.P. est consacré aux sports.

Ecouter l’interview du sergent chef Mickaël DEMARQUE, le Co-président de l’association des jeunes sapeurs pompiers de Saint Martin de Crau

Téléphone : 04 90 54 54 90 ou 06 02 06 89 00