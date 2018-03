LA NUIT DE L’EAU A SAINT MARTIN DE CRAU A LA PISCINE MUNICIPALE CE SAMEDI 24 MARS 2018

Depuis 2008, la Nuit de l’Eau est un événement annuel, sportif et caritatif, organisé par la Fédération Française de Natation et l’UNICEF France.

Il a pour but de sensibiliser le grand public, à l’importance de l’eau, ressource clé pour les populations du monde entier, et collecter des fonds afin de financer les programmes de l’UNICEF d’accès à l’eau potable dans le monde pour les enfants.

Après une très belle 10ème édition marquée par de nombreux dons grâce à votre forte implication, la Fédération Française de Natation et l’UNICEF sont heureux de vous annoncer que la Nuit de l’Eau revient pour sa 11ème édition ! Une Nuit de solidarité qui aura lieu notamment sur la commune de Saint Martin de Crau le samedi 24 mars à partir de 13h à la piscine municipale.

Tarif de l’entrée : 3€

Ecouter l’interview de M. Beatrix, membre du Nautic Club de la Crau:

Site : https://www.unicef.fr/