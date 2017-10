LA MFR DE BEAUCHAMP PROPOSE DES FORMATIONS

la Maison Familiale Rurale “BEAUCHAMP ” implantée à Eyragues est un établissement d‘enseignement agricole privé, sous contrat avec le Ministère de l’AgricuIture (loi 1984) et sous statut d’association (loi 1901), gérée par un Conseil d‘Administration, composé de parents d’élèves et de maîtres de stage. Située entre Avignon et les Baux de Provence, sur un domaine de 3 hectares.

La MFR propose deux formations :

– Certificat de capacité des animaux de compagnie d’espèce domestique (option chien-chat) , du 17 au 19 octobre 2017.

– Certificat de technicien agricole d’octobre 2017 à juin 2018.

Interview de Samantha CAMPELO :

Tél. : 0490941495

Maison Familale Rurale de Beauchamp

164, Draille de Beauchamp

13630 EYRAGUES

mfr.eyragues@mfr.asso.fr

www.mfr-eyragues.com

Site : http://www.mfr-eyragues.com/formations-5-14-seconde-professionnelle—productions-animales—elevage-canin-et-felin.html

https://www.facebook.com/centredeformation.beauchamp.eyragues

