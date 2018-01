LA DICTÉE DU ROTARY À ARLES SAMEDI 27 JANVIER 2018

En collaboration avec le RC Arles-sur-Rhône, le RC Beaucaire-Tarascon et le RC Les Baux, le Rotary club Arles Delta organise à nouveau cette année à Arles une « Dictée nationale du Rotary« . Cette dictée a pour but de soutenir les actions des clubs rotariens dans la lutte contre l’illettrisme en France comme à l’étranger, et en particulier le réseau français de Coup de pousse clé porté par l’Association pour favoriser l’égalité des chances à l’école ( apfee@apfee.asso.fr ) et les clubs du Rotary.

De nombreux lots récompenseront les meilleurs et encourageront les plus faibles.

Cette dictée sérieuse et ludique à la fois se tiendra à la Maison des associations et se clôturera pas un goûter offert à tous les participants.

Droits d’inscription : 10€ pour les adultes ou 5€ pour les jeunes.

Interview madame Véronique BLANC BIJON présidente du ROTARY Arles Delta :

Lieu : maison de la vie associative d’Arles

Date : samedi 27 janvier à 14h30

Site : http://www.dicteerotary.org/