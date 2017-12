LA COMEDIE DU REVEILLON « RÉVEIL DE DINGUE » ESPACE RENAISSANCE À ORGON LE 31 DÉCEMBRE 2017

Pour passer en 2018 sous le signe du rire ! rdv avec La Comédie Du Réveillon « Réveil De Dingue » à Orgon.

Après « couple en délire », 10 ans de succès, Jean-Philippe Lallemand et Véronique Delille signent leurs nouvelles aventures RÉVEIL DE DINGUE !!

A venir découvrir le 31 décembre à 18h30 et 21h30 A la Salle des fêtes à l’espace renaissance d’Orgon

Interview Christiane MENEROUD :

Tarif unique : 32€ avec cocktail

Infos et Billetterie au 06 19 47 27 26 ou à Intermarché et l’Office de tourisme à Orgon, ambiance Jardin plan d’orgon et le Tabac de Sénas ou Billetreduc

Site : https://www.facebook.com/scenedurire/