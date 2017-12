LA CCI DU PAYS D’ARLES ET SON PRÉSIDENT STÉPHANE PAGLIA SOUTIENNENT LE PROJET SHOPPING PROMENADE

Stéphane Paglia, Président de la CCI du Pays d’Arles, affirme tout son soutien au projet du groupe Frey lancé par la Ville d’Arles et la Communauté d’Agglomération Arles Crau Camargue Montagnette. Parce que consommer Pays d’Arles, c’est développer l’emploi et l’économie du territoire. Le projet « Shopping Promenage » représente 50M€ d’investissements et devrait prendre place sur l’ancien site des usines Lustucru. Il viendra en réponse à l’évasion commerciale que connaît la ville d’Arles actuellement. En effet, un client arlésien qui part sur Nîmes ou Avignon, est perdu pour la ville, que ce soit en périphérie ou en centre-ville.

Interview de Stéphane PAGLIA président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays d’Arles :

Visuel du futur centre commercialSite : http://www.arles.cci.fr/

https://www.facebook.com/CCIPAYSARLES/

http://frey.fr/projet/shopping-promenade-arles/

Les autres chroniques Mon Territoire