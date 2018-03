LA CAPEA DU FORUM À ARLES LES 10 ET 11 MARS 2018

L’école Taurine du Pays d’Arles qui fête cette année ses 30 ans d’existence, propose sa traditionnelle “Capéa du Forum” place du Forum à Arles. Initiation à la tauromachie par les professeurs et les élèves de l’école taurine, la capea des bars et la capea de l’école (erales et novillos de La Cravenque).



Interview de yves Lebas président de l’école taurine du Pays d’Arles, Paquito Léal président d’honneur de l’école et Vincent Perez novillero sans picador :

Programme :

Samedi 10 mars :

15h30, initiation à la tauromachie par les professeurs et les élèves de l’école taurine

Dimanche 11 mars :

11h, capea des bars

15h30, capea de l’école (erales et novillos de La Cravenque)

Réservation et Renseignements au 04 90 93 95 58

Site : https://www.facebook.com/Ecoletaurinearles/