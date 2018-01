LA BERGERIE DE LA FAVOUILLANE 2000 ANS DE PASTORALISME TABLE RONDE AU MUSÉE DEPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE JEUDI 25 JANVIER 2018

À travers l’histoire de cette dernière bergerie du delta à abside et couverture de roseau, archéologues, historiens, ethnologues, artisans couvreurs, éleveurs, pastoralistes… commentent une architecture spécifique au delta du Rhône et ses usages pastoraux, d’hier à aujourd’hui.

Table ronde organisée par le musée départemental Arles antique et la Maison de la transhumance, en collaboration avec le Grand Port maritime de Marseille, le Museon Arlaten, le Parc naturel régional de Camargue, Les Amis du vieil Arles et l’Académie d’Arles.

Avec les participations d’Otello Badan, Jean-Pierre Brun, Henri Amouric, Jean-Maurice Rouquette, Laurent Petit, Jean-Michel Bocognano, Jean Debayle, Jean-Claude Duclos et Patrick Fabre.

L’interview de Patrick FABRE directeur de la maison de la transhumance :

La bergerie de la Favouillane, 2000 ans de pastoralisme

Table ronde

au Musée départemental Arles antique

Jeudi 25 janvier 2018 à 17h30

Auditorium / Gratuit dans la limite des places disponibles.

Renseignements : http://www.arles-antique.cg13.fr

Site : http://www.transhumance.org/