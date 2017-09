JULES ET MARCEL HOMMAGE À MARCEL PAGNOL ET RAIMU ESPACE RENAISSANCE D’ORGON SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017

Ce samedi 30 septembre à l’Espace renaissance d’Orgon Jules Raimu et Marcel Pagnol reprennent souffle et vie. Au travers de leur correspondance retrouvée dans les archives familiales, nous pénétrerons dans les coulisses du cinema français de cette époque mais aussi et surtout nous découvrirons la grande histoire d’amitié qui liait ces deux hommes d’exception qui ont marqué leur époque. Du rire, des engueulades, de l’émotion au programme de ce soir.

Interview Christiane MENEROU de la compagnie de Beaureg’Art :

“Jules et Marcel”

Avec Fred Achard / Jules Raimu

Christian Guérin / Marcel Pagnol

Gilles Azzopardi / Le narrateur

Mise en scène : Nicolas Pagnol

Lumières Jean Yves Scour

Un spectacle proposé par la Cie “Dans la cour des grands”

À 20h30 à l’Espace renaissance d’Orgon

Site : La Cie De Beaureg’Art