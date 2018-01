JOURNÉES MONDIALES DES ZONES HUMIDES AUX MARAIS DU VIGUEIRAT DU 1er AU 4 FÉVRIER 2018

Du 1er au 4 février, les Marais du Vigueirat participent aux Journées Mondiales des Zones Humides et proposent des Journées portes ouvertes sur les sentiers de l’Etourneau, une randonnée nature au coeur de la réserve naturelle et le vernissage de l’exposition de photos du Life+ ENVOLL.



Interview de christelle GALINDO co-ordinatrice du projet Life+ ENVOLL :

Du 1er au 4 février

Journées portes ouvertes

Découvrez les sentiers de l´Etourneau en accès libre et gratuit.

4 parcours thématiques : le sentier des Cabanes, la Palunette, écofuté et le jardin ethno-botanique pour (re)découvrir en famille la faune et la flore de la Camargue.

Accès libre de 10h à 17h

Vendredi 2 février

Vernissage de l’expo photos du Life+ ENVOLL

Dans le cadre du programme européen Life+ ENVOLL, qui s’achèvera fin 2018, découvrez en avant-première, une exposition photos itinérante illustrant les espèces d’oiseaux du littoral et les actions phares du projet (construction d’îlots/radeaux, création d’ouvrages hydrauliques, campagne de sensibilisation…).

Une animation pédagogique avec la Laro-mobile ainsi que la diffusion des deux films du projet seront également proposés en continu durant tout le week-end.

Rendez-vous à 11h30, suivi d’un apéritif offert par les AMV

Dimanche 4 février

Randonnée nature

Au coeur de la réserve naturelle, participez à une randonnée pédestre de 5 km accompagnée d´un guide naturaliste. Vous accéderez à différents observatoires de faune, et vous découvrirez les oiseaux, les troupeaux de taureaux et chevaux et la mosaïque de milieux naturels qui composent la Camargue.

Prévoir jumelles, chaussures de marche et vêtements adaptés aux conditions météo.

Départ à 9h30, durée 6h, repas tiré du sac.

Sur inscription par mail visites.mdv@espaces-naturels.fr

Renseignements et réservations : 04.90.98.70.91

visites.mdv@espaces-naturels.fr

https://www.facebook.com/marais.duvigueirat

Site : http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/journees-europeennes-du-patrimoine-2/

http://www.life-envoll.eu/