JOURNÉES DU PATRIMOINE AUX MARAIS DU VIGUEIRAT LES 16 AU 17 SEPTEMBRE 2017

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, la 34ème édition des Journées européennes du patrimoine aura lieu sur le thème : « Jeunesse et Patrimoine »

Durant tout le week-end, le site des Marais du Vigueirat ouvre gratuitement ses portes à la jeunesse et aux familles afin de faire découvrir le patrimoine naturel de la Camargue, et sensibiliser les publics dès le plus jeune âge.

A ne pas manquer samedi à 17h : la compagnie Michel Tallaron/3ème Rêve théâtre vous propose “Dans les marécages et sur la terre”.



Interview de Marianne SALMON comédienne de la compagnie TALLARON :

Renseignements et réservations : 04.90.98.70.91

visites.mdv@espaces-naturels.fr

https://www.facebook.com/marais.duvigueirat

Site : http://www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/journees-europeennes-du-patrimoine-2/

http://www.compagnie-michel-tallaron.com