JOURNÉES DU PATRIMOINE À TARASCON DU 15 AU 17 SEPTEMBRE 2017

La ville de Tarascon propose pour les “Journées européennes du patrimoine” à partir du vendredi 15 au dimanche 17 septembre un programme alléchant. Du château de Tarascon en passant par le musée SOLEIADO, la chapelle St Gabrielle, etc… il y en aura pour tout les goût. Un jeu de piste “SUR LES TRACES DE LA TARASQUE ” et même organisé pour les enfants (livret à retirer à l’office du tourisme rue des halles).



Interview de Aude PLANTEY, adjointe Délégué à la Culture et au Patrimoine et Aldo Bastié, conservateur du château et directeur du patrimoine :

Téléchargez le programme des Journées Européennes du Patrimoine à Tarascon