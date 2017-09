JOURNÉES DU PATRIMOINE À ST MARTIN DE CRAU LES 16 AU 17 SEPTEMBRE 2017

Les Journées du Patrimoine se dérouleront ce week-end partout en France. Sur Saint-Martin de Crau, le thème retenu est “La transmission de nos cultures et valeurs aux jeunes générations”.

Pensez-y ! La date limite pour le concours de dessin, finalement arrêtée au vendredi 15 septembre, approche à grands pas et il faut s’inscrire pour les stages photos proposés aux enfants et adolescents par Julien Sella.



Interview de Bruno ELIE président du 2cv Dyane de la Crau :

Découvrez ci-dessous le programme complet des animations gratuites.

Site : http://www.saintmartindecrau.fr/Les-Journees-du-Patrimoine.html