JOURNÉE PORTES OUVERTES DU LYCÉE JEANNE D’ARC À ARLES LE SAMEDI 17 FÉVRIER 2018

Le Lycée professionnel privée et d’enseignement supérieur Jeanne d’Arc d’Arles accueille les élèves et leurs familles samedi 17 février de 9h à 13h.

Le lycée vous propose : 3 prépa professionnelles CAP VENTE, BAC PRO COMMERCE; BAC PRO SPVL (service de proximité et vie locale) et un enseignement supérieur : BTS Management des Unités Commerciales et en nouveauté un CAP Jardinier dépendant du campus de Fontlongue Formation.

Journée Porte ouverte du Lycée Jeanne d’Arc d’Arles, 5 chemin Saint Roch.

L’interview de La directrice Nathalie MAROSELLI :

Journée PORTES OUVERTES : SAMDI 18 MARS de 9h à 13h

Adresse : Chemin Saint-Roch, 13200 Arles

Téléphone : 04 90 52 08 40

Site : http://lycee-jeannedarc-arles.fr

Les autres chroniques emploi.