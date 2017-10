JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE D’ANIMATION 3D MOPA SAMEDI 28 OCTOBRE 2017

Samedi 28 octobre, MoPA, la grande école d’Arles qui forme aux métiers de l’animation 3D ouvre ses portes.

Tout au long de la journée, les lycéens et étudiants qui rêvent de rejoindre les plus grands studios d’animation pourront découvrir les installations techniques de l’école et son équipe pédagogique. Ils auront également l’opportunité de lui soumettre leurs travaux personnels afin d’obtenir l’avis de professionnels.

Des conférences et des ateliers dessins

Deux conférences sur la pédagogie de l’école sont programmées à 11h et 15h30 (durée : 1h30). Deux ateliers dessins, animés par des enseignants de l’école, seront également proposés à 9h45 et 14h15 (durée : 1h).



Interview de Anne Brotot, directrice de l’école MoPA :

Horaires : 9h30 à 17h30

MoPA, 2 rue Yvan Audouard 13200 ARLES

Site : www.ecole-mopa.fr

https://www.facebook.com/ecole.mopa/

Les autres chroniques de l’emploi.