JOURNÉE PORTES OUVERTES AU CLUB MULTI-COLLECTIONS A FOS SUR MER CE DIMANCHE 7 JANVIER 2018

Dimanche 7 Janvier 2018, de 9h à 17h, à la Maison Pour Tous Jas de Gouin de FOS-SUR-MER, MULTI-COLLECTIONS FOSSEENNES ouvrira ses portes à tous les collectionneurs. L’entrée sera gratuite. Un grand parking devant la salle permet un stationnement facile.

Les stands sont tenus par des adhérents de FOS SUR MER et des environs avec des cartes postales, de la philatélie, des disques, des porte clés, des pin’s, des livres, des plaques de muselets de champagne, des boîtes publicitaires, des jouets anciens (trains et voitures, machines à coudre, …) des fèves, etc …

Des flèches jaunes « COLLECTIONS » permettront de trouver aisément la salle.

Ecouter l’interview de Claudine LAVEDRINE, la présidente du club :

Pour tout renseignement, téléphoner au 04.42.06.52.92 (Présidente) ou au 06.18.48.59.48 (trésorière).