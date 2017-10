JOURNÉE MONDIALE DE LA COLONNE VERTEBRALE

Dans le cadre de la journée mondiale de la colonne vertébrale du 16 octobre 2017, les chiropracteurs mettent l’accent sur la douleur liée aux troubles locomoteurs, au mal de dos et aux troubles musculo squelettiques (TMS), en ouvrant partout en France leurs cabinets du 16 au 20 octobre.

Au programme de ces séances, sur rendez-vous : les chiropracteurs offriront des bilans vertébraux, analyseront et donneront les conseils et bonnes résolutions pour adopter la bonne posture.

Cette année, le thème de la campagne de sensibilisation et d’information des chiropracteurs est la douleur.

En effet, un déséquilibre musculo-squelettique peut être la cause de douleurs.

Lors de ces séances, l’association française de chiropraxie met à la disposition des patients des fiches d’exercices de réhabilitation adaptées à la nature du problème détecté. Ces exercices peuvent contribuer à atténuer les douleurs et limiter le risque de survenue de nouvel épisode douloureux.

Interview de Florent FOURNIER Chiropracteur :

Prise de rendez-vous : liste des praticiens sur le site www.chiropraxie.com

Les autres chroniques santé