JOURNÉE DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT DE PROVENCE À TARASCON SAMEDI 14 OCTOBRE 2017

Le samedi 14 octobre prochain, Tarascon mettra à l’honneur tout le savoir-faire des acteurs locaux, du Pays d’Arles et des Alpilles, lors de la Journée du Commerce et de l’Artisanat de Provence !

Défilé de mode, dégustations, rencontres avec des artistes et d’autres surprises seront au programme de 10h à 18h.

Venez nombreux, l’événement sera parrainé par Henry-Jean Servat ! Et animé par Soleil FM!

Interview de Lucien LIMOUSIN maire de Tarascon, Clotilde MADELEINE adjointe au commerce et à l’artisanat et Sophie MARTINEZ manager de centre ville de TARASCON :

Site : https://www.facebook.com/Tarascon-en-Provence-145859319387/