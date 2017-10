JEANFI JANSSENS À ORGON SAMEDI 28 OCTOBRE 2017

Ce samedi 28 octobre à l’Espace renaissance d’Orgon Jeanfi JANSSENS dans “Jeanfi décolle”. L’histoire d’un vrai steward qui mène une double vie et embrasse la comédie. De son enfance dans le Nord de la France aux passagers qu’il sert sur ses vols, il se confie et vous conte l’envers d’un décor avec autodérision. Jeanfi met l’ambiance avec des sketches comme ” l’escale à Bangkok avec l’équipage ,”la chirurgie esthétique ” “à Buenos aires avec maman” ou ” Recherche appartement avec Stéphane Plaza” …

Et le vendredi 10 nov à la salle des fête de plan d’Orgon la comédie “Noce de Rouille”. Cette comédie Pagnolesque se situe entre jalousie, chamaillerie et règlement de compte.

Gigi et Jeannot vivent au pays de la pétanque, de la garrigue et du romarin et vendent des olives dénoyautées.

Ils sont mariés depuis plus de 20 ans et leur relation de couple a perdu de sa saveur.

Gigi va se démener pour sauver son couple de la routine et essayer de rendre romantique son “Jeannot” plus attiré pour les tournées au bistrot que les virées en famille.

Une cascade de situations comiques qui unissent pour le meilleur et pour le rire ce duo inédit composé de Ghyslaine LESEPT au tempérament de feu alias l’excellente “Gigi, Culottée et Dénoyautée“ qui fait penser à Jacqueline Maillan, l’accent provençal en plus et le formidable Fabrice SCHWINGROUBER de la non moins fameuse comédie “Sexe, Arnaque et Tartiflette”.

Ne ratez pas ce mariage d’humour explosif, ils vont vous faire hurler de rire !!!

Interview Christiane MENEROU de la compagnie de Beaureg’Art :

Jeanfi JANSSENS dans “Jeanfi décolle”

Samedi 28 octobre

À 20h30 à l’Espace renaissance d’Orgon

Location : https://www.billetreduc.com/

“Noce de Rouille”

Vendredi 10 nov 20h30 à la salle des fête de plan d’Orgon

Billetterie au : 06 19 47 27 36

Site : https://www.facebook.com/scenedurire/