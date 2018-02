Le mercredi de 18h30 à 20h, rediffusé le vendredi à 4h30 et le samedi de 20h30.

Jack…

Ecoutez l’émission du mercredi 7 février 2018 :

Visite d’auditeurs venu de Gardanne Christian et Vincent son fils. Le 9 août 2017

Marie Jo. et Gérard Vieules de Radio country family et Gérard Marin au côté de Jack. Le 5 juillet 2017

Et voilà la team pour cette spéciale American Fair 2017 ! Le 14 juin 2017

Trent WILLMON at Jack’s Saloon le 17 juin 2017.

Trent WILLMON at sea with Jack and Baloo le 17 juin 2017.

Jack aux states, si si regardez bien au milieu…

Petit souvenir du Country Roque Festival du 9 et 10 juillet 2016, Jack au coté de Gérard de “World RAdio Country Family” notre partenaire.

Ça y est il l’a enfin trouvé !!! Mais pas au USA…à Genève !!!

Pour les plus curieux : la musique d’intro c’est “Orange Blossom Special” par Charlie McCoy et le générique de fin est extrait de la bande originale du film “Thelma et Louise”, il s’intitule “The Ballad Of Lucy Jordan” par Marianne Faithfull.

Animation et contact : Jacques SALVAIGO.

Once upon a time

(Il était une fois…)

6 mois à New York, 2 années dans l’Oklahoma à une portée de flèche des indiens Cherokee et à 6 pieds d’une balle de Colt 45 puis le retour en France la tête remplie de souvenirs qu’il décide de raconter après avoir croisé sur radio Centurie à salon de Pce un autre fondu des U.S comme lui.

Il bivouaquera 11 années sur radio Oxygène (Istres). Puis il déplacera son chariot vers l’ouest à Saint Martin de Crau sur Soleil FM. Où depuis 16 ans les “petits bisons” de Camargue lui sont fidèles.

Country, Rockab, Honky-tonk etc…. Il dévore tout sans modération, il sera même président du club de danse “les Rebel’s Boots” à Miramas.

C’est lui, c’est l’oncle Jack plus connu sous le nom de…

“JACK IN THE BOX”.

Ici notre cow-boy Isi

Et la les compères Baloo, Jean Marie avec Isi.