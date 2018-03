INAUGURATION DE LA SALLE DU GALET À ST MARTIN DE CRAU LE 10 MARS 2018

Le samedi 10 mars avait lieu l’inauguration de la toute nouvelle salle du Galet après réfection et modernisation. Gain du nombre de place avec des nouveaux sièges , plateau technique entièrement modernisé, nouvelles loges, locaux technique… Un investissement de 1.180 million d’euros (ht) financé à 80 pour cent par le Département des Bouches du Rhône (55%) et la Région Provence Alpes Côte d’Azur (25%) et 20 pour cent restant financé par la commune.



Interview de Dominique TEIXIER maire de St Martin de Crau, Claude Vulpian conseillé municipal et pdt de l’ACCM et Jean Louis AUBERTIN directeur du CDC :

C’est Michel DRUCKER qui à inauguré la salle avec son spectacle “Seul avec vous”. interview à venir.

Site : http://www.cdc-smc.fr/

https://www.facebook.com/centreculturel.saintmartindecrau/

Les autres chroniques Mon Territoire