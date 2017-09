IMHOTEP EN CONCERT GRATUIT À ST MARTIN DE CRAU LE 7 OCTOBRE 2017

Depuis la fin des années 80, Imhotep officie au sein d’IAM en tant qu’architecte sonore et concepteur des pyramides rapologiques. Vous aurez le plaisir de l’entendre en solo : un voyage allant de l’Europe aux sonorités du Moyen Orient à travers des lignes de basses chaudes et puissantes avec des rythmiques «Reggae» bien appuyées et surtout des mélodies à vous transporter au-delà des portes de la Cité des Pharaons !

L’interview d’ IMHOTEP :

Rendez-vous à la Halle samedi 7 octobre 21h – concert gratuit.

L’artiste urbain, graffeur et pochoiriste Polo 51.67, réalisera une fresque en live pendant le concert.

Site : http://www.cdc-smc.fr/

https://www.facebook.com/centreculturel.saintmartindecrau/