IMHOTEP EN CONCERT À SAINT ÉTIENNE DU GRES VENDREDI 4 AOÛT 2017

L’architecte du groupe Marseillais IMHOTEP donnera un concert Dub Session le vendredi 4 août à 21h dans les arènes. Pascal Perez (IMHOTEP ), un musicien producteur marseillais qui depuis la fin des années 80 officie au sein d’IAM en tant qu’architecte sonore et concepteur des pyramides rapologiques de ce groupe légendaire, qui a écrit en lettres de feu l’histoire du hip-hop français. Pourtant, Pascal ne limite pas ses acrobaties rythmiques au crew venu de la planète Mars.

Depuis son album Blueprint, on savait qu’il aimait voyager en solitaire, explorant des terres vierges avec ses machines en guise de guide. Citoyen du monde, défricheur d’une world music secouée par des soubresauts électroniques, Imhotep aime par-dessus tout l’aventure. Et il nous en propose une nouvelle tranche avec le projet Kheper, un travail de longue haleine.

Un voyage allant de l’Europe aux sonorités du Moyen-Orient à travers des lignes de basses chaudes et puissantes, avec des rythmiques reggae bien appuyées, et surtout des mélodies à vous transporter au-delà des portes de la Cité des Pharaons !