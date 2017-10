GRANDE SOIRÉE DE GALA DE L’ASSO APRÈS À ARLES VENDREDI 20 OCTOBRE 2017

L’association A.P.R.E.S. organise une grande soirée de Gala le vendredi 20 octobre au Palais des Congrès d’Arles. Créée en juillet 2014, l’association APRES-Association Pour la Revalorisation de Soi, travaille en partenariat et en complémentarité avec tous les partenaires référents du territoire arlésien accompagnant des personnes dans leur insertion personnelle et professionnelle.

Le but de cette soirée est de promouvoir l’Association et récolter des fonds pour financer son fonctionnement et permettre à terme le développement de son concept sur le territoire. Permettre en priorité aux bénéficiaires d’accéder à des prestations de coiffure et d’esthétique de qualité à des prix accessibles à leur budget.



Interview de Fatima BENAMER directrice de l’Atelier de Beauté solidaire :

Participation individuelle 100€, sponsoring entreprise 500€ pour une table de 6 personnes.

Contact : Fatima Benamer

06 17 79 26 67

asso.apres.abs@gmail.com

l’Atelier de Beauté Solidaire

17, rue du président Kennedy, 13200 Arles. Tél. 04 90 47 44 51.

Site : https://www.facebook.com/Association-APRES-Arles-391821574323956/