FORUM DES MÉTIERS POUR LES COLLÉGIENS À SAINT MARTIN DE CRAU VENDREDI 28 JANVIER 2018

Pour la 6ème édition du Forum des Métiers, le Pôle Information Jeunesse (PIJ) du Centre Social les Oliviers (CSO) s’associe avec le collège Charloun Rieu, les associations de Parents d’Elèves et le Centre d’Information et d’Orientation (CIO) d’Arles. La Halle des Sports accueillera les jeunes à la recherche de leur voie professionnelle, le vendredi 26 janvier de 9h à 12h et de 13h30 à 15h.

C’est bien évidemment gratuit et ouvert à tous.

L’interview de Henri NIEDEROEST, Elodie BLANC et Nathalie PICCO :

Site : https://www.facebook.com/pij.cso

