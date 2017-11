FOIRE GOURMANDE AU GRAS A FONTVIEILLE DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017

10ème foire gourmande au gras le dimanche 26 Novembre 2017 à Fontvieille : la plus importante foire au gras du Sud-est. Éleveurs, producteurs, volailles, foie gras, confits, truffes …. que des produits raffinés de qualité pour vos tables de fêtes.

8h-18h sous les halles de Fontvieille, devant les arènes, la place de l’église et l’allée des platanes.

Entrée libre – Restauration possible sous la Halle

Organisé par le Lions Club Paradou les Alpilles, Au bénéficie de leurs œuvres sociales et plus particulièrement ce qui touche les cancers de l’enfant et la jeunesse

Vivez l’événement en direct sur Soleil Fm.

Interview de Joëlle HIBELOT présidente du Lions :

Informations : 06 64 87 12 55

Site : https://www.facebook.com/Lions-Club-Paradou-les-Alpilles-291496984384951/?fref=ts [/two_third_last]